Comedian Abdelkarim „Alice Weidel ist für mich das Mensch gewordene Minuszeichen“

Er ist in Bochum aufgewachsen, seit vielen Jahren lebt Abdelkarim nun in Duisburg. Regelmäßig geht der Comedian auf Tour, unter anderem war er auch bei „Let’s Dance“ und „LOL“ dabei. Am 24. Mai tritt er in der Rheinhausen-Halle in Duisburg auf. Für das Treffen hat er ein Café in der Innenstadt ausgesucht. Hier, sagt der 42-Jährige, der eigentlich Abdelkarim Zemhoute heißt, setzt er sich oft zum Schreiben hin.