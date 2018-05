Duisburg: Ab sofort Tagestickets für die Traumzeit

Duisburg Die Sparkassen-Card ermöglicht Vergünstigung am Samstag.

Ab sofort sind die Tagestickets für das Traumzeit-Festival online und an den Vorverkaufsstellen für 38 Euro erhältlich. Die Sparkasse Duisburg ist Partner der Traumzeit und hat sich besonders für den Headliner 'Mighty Oaks' am Festivalsamstag engagiert. Daher können Kunden der Sparkasse Duisburg das Ticket für Samstag, 23. Juni, zum Preis von 32 Euro erwerben. Das vergünstigte Ticket ist nur an der Theaterkasse Duisburg, Neckarstraße 1, Tel. 0203 283 62100, gegen Vorlage der Duisburger Sparkassen-Card erhältlich. "Seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse Duisburg das Traumzeit-Festival. In diesem Jahr freuen wir uns besonders, dass es den Organisatoren gelungen ist, 'Mighty Oaks' zu gewinnen. Die Attraktivität der Künstler und das besondere Ambiente machen das Festival so einzigartig", betont Dr. Joachim Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg. Festivalleiter Frank Jebavy macht auf die weitere Programmentwicklung neugierig: "Das Booking ist zwar weitgehend abgeschlossen, aber wir halten weiter unsere Augen offen." Es lohnt sich also, sich unter "http://www.traumzeit-festival.de" und "http://www.facebook.com/traumzeitfestival/" über die weitere Programmplanung zu informieren.