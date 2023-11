A59-Ausbau in Duisburg Tunnel-Variante könnte doch noch geprüft werden – Bundestag gibt Geld frei

„Wir sind der Auffassung, dass der Deutsche Bundestag das Recht hat, auf Basis einer echten Abwägung der Argumente und einer realistischen Kostenschätzung darüber zu entscheiden, welche Variante er letztlich fördert“, teil Felix Banaszak am Donnerstag mit. Der Grünen-Politiker fordert, dass die Pläne der Autobahn GmbH vorerst nicht weiterverfolgt werden, bis die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen. Der Beschluss ist allerdings kein rechtsverbindlicher Auftrag an die Autobahngesellschaft. Es sei aber nun klar, dass der Deutsche Bundestag mitentscheiden will und die Tunnelvariante ernsthaft erwogen werden muss, so Banaszak.