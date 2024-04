Duisburgs OB Sören Link kritiisert Autobahn GmbH „Ich halte das für skandalös und unverantwortlich“

In anderen Fällen würden „Nagetiere für ein Wahnsinnsgeld umgesiedelt, aber die Lebensqualität von Tausenden Duisburger Familien kümmert in Berlin niemand“, zitiert Rasmus C. Beck auf Facebook. Der Chef von Duisburger Business & Innovation (DBI) verweist darauf, dass Widerstand von Politik, Verwaltung und Bevölkerung komme. „Mit dem kommenden Projektbeginn im Jahr 2026 und geschätzten Kosten von zwei Milliarden Euro steht jetzt die Frage im Raum, wie zeitgemäß es noch ist, eine Autobahn als Hochstraße mitten durch die dicht besiedeltsten Teile eine Stadt mit über 500.000 Einwohnern zu bauen“, so Beck weiter. In Zeiten, in denen urbane Räume zunehmend auf grüne Infrastruktur, Nachhaltigkeit sowie neue Lebensqualität durch städtebauliche Inklusion ausgerichtet würden, sei ein solches Vorhaben des Bundes „planerisch wirklich von gestern“.