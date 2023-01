Autobahn in Duisburg Warum die Chancen für einen A59-Tunnel sinken

Die Verantwortlichen der Stadt hoffen nach wie vor auf eine Tunnellösung beim Ausbau der A59. Denn andernfalls würde beispielsweise durch eine doppelt so breite Autobahn die Lärmschutzwände an der Dr.-Lengeling-Straße in Meiderich bis an den Bürgersteig reichen. Die 3,50 bis vier Meter hohen Lärmschutzwände müssten dann auf acht Meter erhöht werden, so Linne.