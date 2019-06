Gesperrte Abfahrt : Sperrung sorgt für Chaos auf der A59

Duisburg Weil die Autobahnabfahrt Duisburg Duissern gesperrt ist kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Arbeiten sollen noch bis Freitag andauern.

(RPN) Es war nur eine sehr kurze Mitteilung, die am Dienstagnachmittag durch den Landesbetrieb Straßen NRW verschickt wurde. Doch die Maßnahme, die darin verkündet wurde, hat gravierende Auswirkungen auf den Autobahnverkehr rund um Duisburgs Zentrum. Wegen plötzlich aufgetretener Kanalschäden muss die A59-Ausfahrt Duissern in Richtung Düsseldorf sofort gesperrt werden, hieß es. Dauer der Sperrung? Ungewiss.

Dort erklärte Pressesprecher Volker Lange, dass sich zwischen den beiden Rechtsabbiegerspuren auf der Ausfahrt Duissern ein 15 bis 20 cm großes Loch aufgetan hat. Am Mittwoch hätten Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe damit begonnen, dieses Loch weiter aufzureißen, um die Ursache dafür zu finden. „Wir hoffen, bis Freitag mit den Arbeiten fertig zu sein und die Straße wieder freigeben zu können“, so Lange.

Wobei „fließen“ nicht unbedingt das richtige Wort ist, um den Verkehrszustand auf der A 59 an dieser Stelle zu beschreiben. Am Mittwochmorgen bildete sich ein langer Stau auf zwei Spuren bis zur Ausfahrt Zentrum, was mitunter zu gefährlichen Manövern ortsunkundiger Fahrer führte, die in Sorge zu weit zu fahren, immer wieder versuchten, sich in die Blechschlange auf den beiden rechten Spuren einzufädeln, und somit den Verkehr am Vormittag fast vollständig zum Erliegen brachten.