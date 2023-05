Christi Himmelfahrt A59 zwischen Duisburg und Düsseldorf am Wochenende gesperrt

Autofahrer müssen auf der A59 während des verlängerten Wochenendes um Christi Himmelfahrt eine Umleitung fahren. Wie die Autobahn GmbH Rheinland mitteilt, soll die Autobahn vom 18. Mai, 20 Uhr, bis zum 22. Mai um 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord und dem Autobahnkreuz Duisburg in Fahrtrichtung Düsseldorf gesperrt. Die Autobahn GmbH saniert in diesem Zeitraum die Fahrbahn. Gesperrt sind während der Arbeiten auch die Anschlussstellen Duisburg-Ruhrort und Duisburg-Meiderich in Fahrtrichtung Düsseldorf sowie die Zufahrten von der A42 auf die A59 in Richtung Süden.