Umstrittener Tunnelausbau der A59 Meidericher schreiben Brandbrief an Verkehrsminister Volker Wissing

„Die hinzugezogenen externen, renommierten Experten bestätigen, dass es sowohl technisch als auch rechtlich möglich ist, das Planungsverfahren zu teilen. Ein entsprechendes Gutachten wurde Vertretern der Autobahngesellschaft des Bundes durch die Stadt Duisburg vorgestellt. Ein südlicher Abschnitt als unstrittige Hochtrasse und ein daran anschließender nördlicher Abschnitt mit beiden Ausbauoptionen wäre daher in getrennten Verfahren plan- und umsetzbar“, heißt es in dem Schreiben, das auch an die Autobahn GmbH des Bundes in Berlin und die Niederlassung Rheinland in Krefeld ging.