Fahrzeug unter Satterlzug eingeklemmt : Tödlicher Verkehrsunfall auf A42 bei Duisburg - 47-Jähriger Neusser stirbt an Unfallstelle

Tödlicher Verkehrsunfall auf A42 bei Duisburg - 47-Jähriger Neusser stirbt an Unfallstelle

Duisburg Am Samstag musste die A42 bei Duisburg über mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Pkw war bei einem Überholmanöver unter einen Sattelzug geraten.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der A42 folgender Unfall: Zur Unfallzeit fuhr ein 47-Jähriger aus Neuss mit seinem Audi A6 auf dem linken Fahrstreifen der A42 in Richtung Dortmund. Etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Duisburg-Baerl überholte er einen Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen. Danach wechselte er sofort auf den rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit hoher Geschwindigkeit aus ungeklärter Ursache mit dem Auflieger eines Sattelzugs aus Polen. Beide Fahrzeuge kamen erst nach etwa 100 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Ein Großteil des Pkw wurde unter dem Auflieger eingeklemmt. Der Audi-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.