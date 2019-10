Sperrung bei Duisburg aufgehoben : Eine Person bei Unfall auf der A42 schwer verletzt

Duisburg Am Dienstagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund gekommen. Der betreffende Abschnitt bei Duisburg-Beeck musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die Feuerwehr Duisburg wurde am Dienstag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 an der Anschlussstelle Duisburg-Beeck gerufen. Vor Ort war eine schwerverletzte Person in ihrem Pkw zwischen zwei Lastkraftwagen eingeklemmt.