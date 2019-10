Unfall auf A42 bei Duisburg : Autofahrerin wird zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt und stirbt

Duisburg Bei einem tödlichen Unfall auf der A42 bei Duisburg ist am Dienstagmittag eine Frau ums Leben gekommen. Der betreffende Abschnitt bei Duisburg-Beeck war zwischenzeitlich gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall am Autobahnkreuz Duisburg-Nord ist eine 55 Jahre alte Frau in ihrem Auto zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie am Dienstag in einem Krankenhaus starb, wie die Polizei mitteilte.