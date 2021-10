Zwischen Duisburg und Essen : A40 von Freitag bis Dienstag voll gesperrt

Duisburg Über das verlängerte Wochenende wird die A40 am Autobahnkreuz Duisburg für fünf Tage gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten am sogenannten Ruhrschnellweg, der erst 2026 komplett ausgebaut sein soll. Umleitungen über die A57, die A42 und die A59 werden eingerichtet.

Pendler im Ruhrgebiet müssen sich in den kommenden Tagen auf erhebliche Wartezeiten einstellen. Wegen Baumaßnahmen ist die vielbefahrene Autobahn A40 bei Duisburg in Fahrtrichtung Essen von Freitag 29. Oktober, 20 Uhr bis Dienstag, 2. November 5.00 Uhr voll gesperrt. Wie die zuständige Projektmanagementgesellschaft von Bund und Ländern (Deges) am Mittwoch mitteilte, erfolgt die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg. Umleitungen über die A57, die A42 und die A59 würden frühzeitig eingerichtet.