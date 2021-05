Nach Lkw-Brand bei Mülheim : Sperrungen auf A40 und im Bahnverkehr rund um Himmelfahrt und Pfingsten

Mülheim/Duisburg Der schwere Lkw-Brand im vergangenen September auf der A40 bei Mülheim und die damit verbundenen Reparatur-Maßnahmen wirken sich rund um die anstehenden Feiertage wieder auf den Personenverkehr im Ruhrgebiet aus. Wir geben einen Überblick.

Die DB hat in enger Abstimmung mit der Autobahn GmbH den Bauablauf so eingetaktet, dass notwendige Sperrungen möglichst am Wochenende oder rund um Feiertage liegen, um die Auswirkungen auf Pendler möglichst zu reduzieren. Außerdem nutzt die DB eine ohnehin geplante Sperrung für die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks in Duisburg und weiterer umfangreicher Modernisierungsarbeiten.