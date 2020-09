Wegen Brückenabriss nach Unfall auf A40 : Kein Zugverkehr zwischen Duisburg und Essen bis 27. September

Die A40 ist gesperrt. Polizei und Mitarbeiter von Straßen.NRW sind an der beschädigten Brücke in Mülheim. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mülheim Nach dem Feuer auf der A40 bei Mülheim wird kommende Woche mit dem Abriss der stark beschädigten Eisenbahnbrücke begonnen. Die Vorbereitungen seien bereits im Gange, hieß es von der Deutschen Bahn. Zugreisende müssen auf den Bus umsteigen.

Am Donnerstag war unter der Brücke ein Tanklastzug nach einem Unfall auf der wichtigen Verkehrsader in Flammen aufgegangen. Die Hitze hatte die Brücke nach Angaben von Statikern abbruchreif gemacht. Sie gehört zu einer Gruppe von fünf Brückenbauwerken an der Stelle. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen, auf der das komplette Zugangebot von der S-Bahn bis zum ICE verkehrt, bleibt zunächst gesperrt.