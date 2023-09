A40-Rheinbrücke bei Duisburg Neue Brücke wird früher freigegeben als geplant

Darauf warten gerade diejenigen sehnsüchtig, die sich schon seit Jahren durch den „Flaschenhals“ der A40 an der Brücke quälen müssen. Die Verkehrsumlegung auf den neuen Brückenteil kommt wohl sogar noch etwas früher als ursprünglich angenommen. So war bei der „Brückenhochzeit“ im März noch die Rede davon, dass es am ersten Adventswochenende so weit sein könnte. Nun sagt Projektleiter Knut Ewald: „In der ersten Novemberwoche, also um Allerheiligen, kann die Verkehrsumlegung erfolgen.“ Einen genauen Termin gebe es aber noch nicht. Und zuvor müssen Pendler und Lkw-Fahrer tapfer sein, denn es wird zu tagelangen Vollsperrungen der A40 vor und hinter der Brücke kommen.