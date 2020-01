Von Freitagabend bis Montagmorgen : A 40-Rheinbrücke bei Duisburg am Wochenende gesperrt

Duisburg Am kommenden Wochenende sperrt Straßen NRW die A40-Rheinbrücke bei Duisburg in Fahrtrichtung Essen. Grund ist die Fahrbahnsanierung auf der Brücke.

Die Sperrung dauert von Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 5 Uhr. Die Auffahrt der Anschlussstelle Duisburg-Homberg ist in diesem Zeitraum in Richtung Essen ebenfalls gesperrt. Die Umleitung ist vom Autobahnkreuz Moers über die A 57 in Richtung Nimwegen auf die A 42 in Richtung Dortmund und weiter auf die A 59 bzw. A 3 ausgewiesen.