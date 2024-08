Entspannung für Pendler Erster Teil der Duisburger A40-Sperrung beendet

Duisburg · An der A40 in Duisburg wird gebaut. Der erste Teil der Sperrung wurde am Morgen aufgehoben. Teil zwei bis zum Kreuz Kaiserberg soll in einer Woche folgen.

12.08.2024 , 09:41 Uhr

Ein Autobahnschild weist auf das Kreuz Kaiserberg hin. (Archivbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

