Verkehr in Duisburg So läuft es sich zu Fuß über die neue A40-Brücke

Wer in Homberg auffährt, muss nämlich an einer Ampel warten, die den Zufluss auf die A40 regelt. „Das wird zunächst auch so bleiben, denn die verkürzte Auffahrt stellt sonst eine Gefahrenstelle dar“, erklärt die Deges-Sprecherin. Die Stelle, an der zuvor noch die Lkw-Wiegestelle stand, ist noch nicht an die A40 angebunden. Und so bildet sich am Morgen ein Rückstau in Homberg, weil die Ampel den Zufluss der Autos auf die Autobahn steuert.