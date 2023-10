Staugefahr rund um Duisburg A40 wird mehrere Tage voll gesperrt

Schon vor einiger Zeit hatte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH (Deges) bekannt gegeben, dass der erste Brückenteil früher als geplant freigegeben werden kann – zuvor müsse es aber einige Vollsperrungen der viel befahrenen A40 geben. Nun ist es so weit: Die ersten Vollsperrungen gibt es am kommenden Wochenende, teilte die Deges am Dienstag mit.