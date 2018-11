Rheinquerung bei Duisburg: Schon mehr als Hundert Laster an der A40-Brücke gestoppt

Schon mehr als Hundert Laster an der A40-Brücke gestoppt

Duisburg Seit zwei Wochen dürfen Lastwagen, die mehr als 40 Tonnen wiegen, nicht mehr über die A40-Rheinbrücke in Duisburg fahren. Bisher hat die Polizei mehr als Hundert LKW-Fahrer erwischt, die mit zu viel Last unterwegs waren.

Diese Laster wurden dann von der Polizei von der A40 abgeleitet. Die Maßnahme dient dem Schutz der Brücke. Überladene Lastwagen verursachen Schäden an dem Bauwerk.

Der Landesbaubetrieb Straßen.NRW hatte die Sperranlage hatte vor zwei Wochen in Betrieb genommen. Sie ist mit einer Waage, Lichtzeichen und Schranken ausgestattet. Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 40 Tonnen oder einer Achslast von 11,5 Tonnen werden an der Weiterfahrt gehindert und auf einen Kontrollplatz geleitet .

Dort misst eine zweite Waage das Gewicht des Fahrzeugs nach. Dieses Ergebnis gilt als gerichtsfest, wie ein Sprecher des Landbetriebs Straßen.NRW am Freitag sagte. Bis dahin waren 115 Laster an der Brückenüberfahrt gehindert worden. Bislang besteht die Kontrolle nur in Fahrtrichtung Essen. Die Gegenrichtung soll im Frühjahr folgen.