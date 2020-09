Nach Tanklaster-Brand bei Mülheim : Abriss beschädigter Brücke über A40 hat begonnen – zwei Wochen Einschränkungen

Mülheim/Duisburg Am Montag haben die Arbeiten zum Abriss der Eisenbahnbrücke über der A40 bei Mülheim begonnen. Der Einsatz wird Straßen NRW voraussichtlich zwei Wochen beschäftigen – und Pendler in dieser Zeit viele Nerven kosten.

Nach dem schweren Tanklaster-Brand auf der Autobahn 40 bei Mülheim rückten die Mitarbeiter von Straßen NRW am Montag mit schwerem Geschütz an. Der Abriss der bei dem Feuer völlig zerstörten Eisenbahnbrücke hat begonnen. Die Arbeiten werden aller Voraussicht nach 14 Tage in Anspruch nehmen. Mindestens solange bleibt die A40 zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Dümpten gesperrt.