Lkw landete auf Mauer : Polizei Duisburg geht nach Unfall auf der A40 gegen Gaffer vor

Duisburg Nach einem Unfall im Bereich der Lkw-Waage auf der Autobahn 40 bei Duisburg gab es wieder einmal Probleme mit Gaffern. Die Polizei macht ihrem Ärger Luft. Und geht rigoros gegen die Unbelehrbaren vor.

Am Donnerstag, 29. August, beobachteten Polizisten um 18.25 Uhr auf der A40 im Bereich der Wiegestelle einen Verkehrsunfall mit einem Lkw. Eine Sattelzugmaschine mit Auflieger kam im Bereich der Anschlussstelle Hochfeld in Fahrtrichtung Venlo aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete auf einer Fahrbahnbegrenzungsmauer. Die Beamten eilten dem Fahrer des Lkw zu Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.

Welche Konsequenzen ein derartiges Verhalten nach sich ziehen kann, erfuhr ein 41-Jähriger, der am 30. Juni 2018 mit seinem Handy einen Radfahrer filmte, der bei einem Verkehrsunfall auf der Wanheimer Straße stürzte und sich schwer verletzte. Als verständigte Polizisten darauf aufmerksam wurden, schauten sie sich sein Smartphone an und stellten fest, dass der Mann das Video auf einer Social-Media-Plattform bereits veröffentlich hatte. Der Beschuldigte wurde für das zwei Minuten lange Video am 9. August 2019 zu einer Geldstrafe in Höhe 2700 Euro verurteilt.