Vor der neuen Lkw-Waage : A40 bei Duisburg nach schwerem Unfall gesperrt

Duisburg Vor der neuen Lkw-Waage auf der A40 bei Duisburg hat es am Mittwochmittag in Fahrtrichtung Venlo einen schweren Unfall gegeben. Der Bereich ist aktuell abgesperrt.

In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Häfen ist ein Auto in einen Lkw gefahren. Der Autofahrer musste anschließend aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber landete für den Einsatz auf der Fahrbahn.

Die Polizei hat den Bereich aktuell abgesperrt. Es staut sich ab dem Kreuz Kaiserberg. Ortskundige werden gebeten über die A59 und die A42 in Richtung Westen fahren.

An der Ausfahrt Häfen wird am Mittwoch zudem die neue Lkw-Waage in Betrieb genommen.