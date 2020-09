Zwischen Duisburg und Mülheim : Tanklaster geht auf A40 in Flammen auf

Tanklaster geht auf A40 in Flammen auf

Duisburg/Mülheim Ein Tanklaster ist am Donnerstagmittag auf der A40 zwischen Duisburg und Mülheim in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist mit 30 Fahrzeugen vor Ort. Der Rauch war zum Teil bis nach Düsseldorf und Krefeld zu sehen.

Auf der A40 zwischen Duisburg und Mülheim hat ein Tanklastzug Feuer gefangen. Der Lastwagen mit rund 35.000 Litern Kraftstoff war vermutlich nach einem Unfall mit einem Auto in Brand geraten. Das teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr in Höhe des Autobahnkreuz Kaiserberg. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge hätten sich noch selbstständig retten können. Über den Grad der Verletzung ist noch nichts bekannt.

Aufgrund eines brennenden LKWs auf der A40 in der Nähe von Kreuz Kaiserberg kommt es derzeit zu Rauchbelästigungen in Teilen des Stadtgebietes. ⚠️ Bitte Fenster und Türen geschlossen halten. ⚠️ Nicht im Freien aufhalten. ⚠️ Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. pic.twitter.com/vKmX3cQeJD

Der Tanklastzug stand unter einer Straßenbrücke und brannte in voller Ausdehnung, sagte der Sprecher weiter. Er habe 25.000 Liter Super-Kraftstoff und 10.000 Liter Diesel-Kraftstoff an Bord gehabt. Die Feuerwehr sei bislang mit rund 30 Fahrzeugen im Einsatz. Feuerwehrkräfte aus Duisburg seien angefordert. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei rät Autofahrern, den Bereich rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg großräumig zu umfahren.