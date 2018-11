Schrankenanlage mit Waage auf A40 : Autobahnbrücke in Duisburg wird für schwere Laster gesperrt

Die Duisburger Rheinbrücke bei Neuenkamp (Archivbild). Foto: dpa/Arnulf Stoffel

In Nordrhein-Westfalen wird eine weitere wichtige Autobahnbrücke über den Rhein für schwere Lastwagen gesperrt. An diesem Freitag wird dafür an der A40 eine Schrankenanlage mit Waage in Betrieb genommen, zunächst allerdings nur in Fahrtrichtung Essen.

Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Eine Lastwagensperre in Fahrtrichtung Niederlande soll erst im kommenden Frühjahr folgen. Das Verbot, die Brücke zu benutzen, gilt für Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 40 Tonnen oder einer Achslast von 11,5 Tonnen. Eine ähnliche Schrankenanlage gibt es seit 2016 an der Leverkusener Rheinbrücke auf der A1.

Die 1970 in Betrieb genommene Autobahnbrücke in Duisburg ist einem so schlechten Zustand, dass sie neu gebaut werden muss. Die neue Rheinbrücke wird aus zwei Teilen bestehen. Während der erste neue Teil gebaut wird, läuft der Verkehr weiterhin über die alte Brücke. Nach Fertigstellung des neuen Abschnitts wird die alte Brücke abgerissen und der zweite neue Teil errichtet. Die erste Brückenhälfte soll bis 2023 fertig werden, der komplette Neubau 2026.

(jeku)