Wie es nach dem Lkw-Brand für Pendler ab Montag weiter geht : A 40 ab 5. Oktober wieder frei

Insgesamt vier Bagger sind derzeit mit dem Abriss der beschädigten Brücke bei Mülheim-Styrum beschäftigt. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Duisburg Nach dem folgenschweren Brand des Lkw auf der A 40 bei Mülheim-Styrum brauchen Pendler weiter Geduld. Die Sperrung der A 40 könnte am 5. Oktober aufgehoben werden. Die abgerissene Brücke wird durch Hilfsbrücken ersetzt.

„Wir arbeiten mit aller Kraft und geben Vollgas“, versprach Hendrik Penner von der DB Netz AG am Freitag. Dabei geht es um den Abriss der Brücke, die durch den Lkw-Brand am 17. September so schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass sie nicht mehr zu retten ist und nun abgerissen wird. Anschließend müssen insgesamt rund 1350 Tonnen Bauschutt transportfähig zerkleinert werden und mit etwa 100 Sattelzügen weggebracht werden. Die Bahn hofft, dies bis Ende kommender Woche hinzubekommen, vielleicht auch schon bis zum 1. Oktober.

Erst wenn die DB Netze grünes Licht gibt, kann der Landesbetrieb Straßen NRW die A 40 sanieren. Wie Peter Belusa von Straßen NRW am Freitag erläuterte, reicht es nicht, nur die Deckschicht zu erneuen. „Da ist so viel Kraftstoff in den offenporigen Asphalt gelaufen, dass wir die Deck- und die Binderschicht bis zu zwölf Zentimeter abtragen und erneuern müssen“, so Belusa. In Fahrtrichtung Essen handele es sich um rund 2000 Quadratmeter auf einer Länge von 180 Metern, in Richtung Duisburg um 70 Meter auf 1000 Quadratmeter. Anschließend werden die Fahrbahnen in beide Richtungen nach außen gedrückt, um für den Aufbau einer Mittelstütze ein Baufeld freizuhalten.

Die Stütze wird gebraucht, um vier Hilfsbrücken zu installieren, die die dann abgerissene Brücke ersetzen sollen. „Ein Neubau kommt zunächst nicht in Betracht. Planung und Ausführung dauern etwa vier bis sechs Jahre, und so lange können wir nicht warten“, so Hendrik Penner. Die Bahn hat rund 630 Hilfsbrücken vorrätig. Der Einbau werde mehrere Monate in Anspruch nehmen. So lange ist im Zugverkehr mit Einschränkungen zu rechnen. An der Unfallstellen gibt es insgesamt fünf Eisenbahnbrücken, die unmittelbar nebeneinander liegen. Eine von ihnen ist eine alte Zechenbahnstrecke, die schon länger nicht mehr genutzt wird. Die Brücke Nummer 3 wird abgerissen, die Brücken 2 und 4 sind schwer beschädigt. Sie können zurzeit nicht befahren werden und werden in den nächsten Wochen von Statikern begutachten. „Das wird einige Zeit brauchen“, so Penner. Auch einen weiteren Brückenabriss könne man zurzeit noch nicht ausschließen.

Allerdings gibt es ab Montag, 28. September, für Zugreisende schon wieder einige Verbesserungen. So wird der Fernverkehr in Richtung Dortmund wieder aufgenommen, die Züge werden über Brücke Nummer 5 umgeleitet. Der RE 1 und der RE 42 fahren ab Montag wieder ihren üblichen Weg zwischen Duisburg und Mülheim. In umgekehrter Richtung aus Dortmund kommend gibt es einen Ersatzhalt in Gelsenkirchen.

(mtm)