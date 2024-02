Neue Einschränkung für Autofahrer Sperrungen in Duisburg am Autobahnkreuz Kaiserberg

An diesem Wochenende werden am Autobahnkreuz Kaiserberg Verbindungen von der A3 auf die A40 gesperrt. Das gelte von Freitag um 22.00 Uhr bis Montag um 05.00 Uhr, kündigte die Autobahn GmbH Rheinland an. Betroffen seien von der A3 aus Köln kommend die Verbindungen auf die A40 in Fahrtrichtung Essen und in Fahrtrichtung Venlo. Außerdem von der A3 aus Arnheim kommend die Verbindung auf die A40 in Fahrtrichtung Essen. Grund sind Sanierungsarbeiten. Umleitungen sollen über die A59 und die A524 erfolgen.