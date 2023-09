Unfall bei Duisburg Lkw-Fahrer kracht in Stauende auf der A3 und stirbt

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist es am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr bei Duisburg auf der A3 Richtung Arnheim zu einem schweren Verkehrsunfall an einem Stauende mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein niederländischer Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Ein weiterer Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer und eine Fahrerin leicht verletzt.