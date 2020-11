Womit Autofahrer und Bahnreisende rechnen müssen : A 40 wird zehn Tage komplett gesperrt

Zurzeit laufen die Arbeiten für die Herrichtung des Mittelpfeilers für die Hilfsbrücke, die im Dezember eingeschoben wird. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg/Mülheim Nach dem Brand eines Tanklasters auf der Autobahn im September müssen zwei weitere Eisenbahnbrücken abgerissen werden. Autofahrer und Bahnpendler müssen sich auf gravierende Einschränkungen gefasst machen.

Die Auswirkungen des Unfalls am 17. September werden den Verkehr im Ruhrgebiet über Jahre hinweg einschränken. Im Dezember ist eine komplette Sperrung der A 40 zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum geplant. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum sind die Auswirkungen des Unfalls so gravierend? Zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim verlaufen insgesamt fünf Eisenbahnbrücken im Abstand von wenigen hundert Metern über die A 40. Eine der Brücken ist schon länger nicht mehr in Betrieb, von den übrigen vier müssen drei als Folge des LKW-Brandes abgerissen werden. Eine ist bereits demontiert worden, sie wird zunächst durch eine Hilfsbrücke ersetzt. Zwei andere werden im Dezember abgerissen. Das hat gravierende Auswirkungen sowohl auf den Verkehr auf der A 40 als auch auf den Bahnverkehr.

INFO Vier 26 Meter lange Brückenteile Hilfsbrücke Mit einem großen, 750-Tonnen-Kran werden dann insgesamt vier Brückenteile für die Hilfsbrücke der wichtigen Brücke 3 eingehoben. Sie sind pro Stück 26 Meter lang und wiegen je rund 80 Tonnen. Herkunft Die Bahn hält Hilfsbrücken in ihrem Brückenlager im rheinlandpfälzischen Konz vor. Im Anschluss an die Sperrung baut die Bahn auf der Brücke Schotter, Schwellen und Weichen neu. Auch die Oberleitungsanlage und die notwendige Verkabelung muss im Brückenbereich wiederaufgebaut werden.

Was planen der Landesbetrieb Straßen NRW und die Bahn als nächstes? Auf der inzwischen abgerissenen Brücke sind normalerweise Fern- und S-Bahnen in Richtung von Essen nach Duisburg unterwegs. Gutachter haben nun herausgefunden, dass darüber hinaus auch noch zwei weitere Brücken weichen müssen. Betroffen davon ist ein Brücke, auf der der Güterzugverkehr zwischen Oberhausen und Mülheim-Styrum läuft sowie ein weiteres Bauwerk für den S-Bahnverkehr zwischen Essen und Oberhausen.

Was bedeutet das für Autofahrer? Die A 40 wird ab Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr, zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim-Dümpten für zehn Tage in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das betrifft zwischen 70.000 und 90.000 Kraftfahrer täglich. Die Sperrung soll am Montag, 14. Dezember, 5 Uhr, wieder aufgehoben werden.

Die beschädigte Brücke oberhalb der Stelle des Tankerunglücks war bereits im September abgerissen worden. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Welche Alternativen beziehungsweise Umleitungen gibt es für Autofahrer? Aus Richtung Essen soll der Verkehr über die parallel laufende A 42 und die A 3 bis zum Kreuz Kaiserberg laufen, in Gegenrichtung bietet sich die südlich verlaufende A 52 an, die in Essen direkt wieder auf die A 40 führt.

Was bedeuten die Arbeiten für Bahnreisende? Hier kommt es vom 2. Dezember, 23 Uhr, bis zum 7. Dezember, 4 Uhr, zu einer Vollsperrung zwischen Duisburg und Essen. Dies war aber wegen der Bauarbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk ohnehin geplant. Zwischen Duisburg und Essen gibt es einen Schienenersatzverkehr, ansonsten werden Züge umgeleitet. Ab dem 7. Dezember wird der Bahnverkehr von Duisburg in Richtung Essen über die fünfte Brücke wie zurzeit auch wieder fahren. Am 28. Dezember soll die Hilfsbrücke dann befahrbar sein, so dass Züge zwischen Essen und Duisburg dann wieder in beide Richtungen unterwegs sein können.

Wie geht es dann weiter? Die Hilfsbrücke erlaubt nur Zuggeschwindigkeiten bis maximal 120 Kilometern pro Stunde, normal wäre an dieser Stelle Tempo 150. Das soll aber keine Auswirkungen auf den Fahrplan haben. Mit dem Neubau als dauerhafte Lösung rechnet die Bahn in sechs bis sieben Jahren. Die beiden anderen abzureißenden Brücken sollen innerhalb von sechs Tagen (vier Tage Abriss, zwei Tage Aufräumungsarbeiten) verschwunden sein.