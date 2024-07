Sparkasse Duisburg 800 Schülerinnen und Schüler machen ihr Sportabzeichen

Die Sportabzeichen-Roadshow der Sparkasse startete am 26. April in Duisburg und tourte von dort aus durch Deutschland, um Menschen zu animieren, das Sportabzeichen zu machen. In diesem Rahmen vereinbarte die Sparkasse Duisburg mit ihren Koop-Schulen, dass die Schule, die bis zum 1. Juli die meisten Sportabzeichen vorweist, eine Spende in Höhe von 1000 Euro erhält.