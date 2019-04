Politik diskutiert über 6-Seen-Wedau : Zwischen Begeisterung und Kritik

Wedau Für 6-Seen-Wedau „verbuddeln wir eine Milliarde Euro“, schätzt ein Politiker. Dennoch bleibt Kritik: Besonders an zu wenig ÖPNV und zu viel Verkehr.

Begeisterung und Kritik gab es am Donnerstagabend in der Sondersitzung der Bezirksvertretung Süd. Bei 6-Seen-Wedau gehen die Meinungen der Politiker auseinander, und das teilweise innerhalb einer Partei. Es ist ja auch nicht nur ein Großprojekt, sondern das Duisburger Großprojekt schlechthin, mit Strahlwirkung weit über die Stadtgrenzen hinaus: „Wir werden da fast eine Milliarde Euro verbuddeln“, schätzt Hartmut Ploum (SPD).

Deutliche Zustimmung kommt auch von der CDU: „Das ist kein Wohnen von gestern, das ist Wohnen von heute, morgen und übermorgen“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Manfred Helten und freut sich: „Wir werden einen der schönsten Stadtteile in ganz NRW besitzen.“

Die Kritik Einhellig kritisch äußerten sich die Grünen. Einen Hauptkritikpunkt nennt Sebastian Ritter: Die drei großen Bauprojekte im Duisburger Süden – Am Alten Angerbach, 6-Seen-Wedau, Rahmerbuschfeld – richteten sich ausdrücklich „vor allem an einkommensstarke Haushalte. Wann machen wir eigentlich mal wieder Politik für alle anderen Menschen?“ Dieser Aussage widerspricht Hartmut Ploum: „6-Seen-Wedau wird mit mehr als zehn Prozent den mit Abstand höchsten Anteil aller Stadtteile an Sozialwohnungen haben.“