Größes Baugebiet der Region Duisburg Vermarktung für neues Areal in 6-Seen-Wedau gestartet

Duisburg · In einem der größten Immobilienprojekte in NRW werden erneut Investoren gesucht. In Sechs-Seen-Wedau geht es diesmal um rund 15.000 Quadratmeter direkt am Wasser, hier sollen Wohnhäuser und Grünflächen entstehen. Autos müssen unterirdisch geparkt werden.

05.01.2024 , 12:13 Uhr

Viele Grünflächen und die unmittelbare Nähe zur Natur sollen das Stadtbild im neuen Stadtteil prägen. Foto: Gebag