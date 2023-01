Mega-Wohnprojekt in Duisburg 2023 ist Baubeginn für die ersten Häuser bei 6-Seen-Wedau

Duisburg · 6-Seen-Wedau ist das größte Wohnbauprojekt in Duisburg, wenn nicht gar in NRW. Dass die Transformation der ehemaligen Brachfläche der Bahn in ein neues Stadtquartier einige Zeit dauert, liegt auf der Hand. Was dort für 2023 geplant ist und wie die ersten Häuser in den Architektenentwürfen aussehen.

04.01.2023, 12:25 Uhr

Viel Grün zwischen den Häusern: So soll die geplante Bebauung der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft einmal aussehen. Foto: Aachener Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft