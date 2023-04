Größtes Stadtentwicklungsprojekt in NRW 6-Seen-Wedau – Grundstücke am Wasser werden vermarktet

Duisburg · Im „Quartier Am Uferpark“ auf dem Areal von 6-Seen-Wedau sollen nun die Grundstücke vermarktet werden, die fast direkt am Wasser liegen. Wie die Duisburger Gebag hier die begehrten Baufelder an den Mann bringen will.

Von den Häusern in Ufernähe hat man einen fantastischen Blick aufs Wasser. Foto: Gebag

Die Gebag hat in der vergangenen Woche den Vertrieb für drei erste Vermarktungslose im „Quartier Am Uferpark“ beim Stadtentwicklungsprojekt 6-Seen-Wedau gestartet. Das teilte das städtische Wohnungsbauunternehmen am Dienstag mit. Das Quartier ist das südlichste der vier Quartiere im Neubaugebiet direkt an der Sechs-Seen-Platte.