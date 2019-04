Baden-Württemberg Classics : Erst informieren, dann probieren

Zum Wohl: Die Weinmesse lockte in diesem Jahr rund 4000 Besucher an – das ist rekordverdächtig. Viele Besucher kosteten gerne von den edlen Tropfen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg ist eine gute Adresse in Sachen Weingenuss. Das wurde am Wochenende mal wieder deutlich, als die Winzer aus den badischen und württembergischen Weinanbaugebieten zur Weinmesse in den Landschaftspark einluden.

Von Volker Poley

Bereits zum zwölften Mal fanden die „Baden-Württemberg Classics“ in der Kraftzentrale des ehemaligen Meidericher Hüttenwerks statt. Ulrich Breutner, der Geschäftsführer des „Weininstituts Württemberg“, betreut die Weinmesse in der alten Industriekulisse schon seit Beginn. Die Präsentation der Winzer „aus dem Ländle“ findet noch an drei weiteren Standorten statt. Neben Duisburg sind auch Berlin, Dresden und Hannover Gastgeber der „Classics“. Dabei hat die Wein-Show im Landschaftspark in diesem Jahr die Spitzenposition erreicht. „So viele Aussteller gibt es in keiner der anderen Städte“, berichtete Weinexperte Breutner. Er legte noch nach: „Wir rechnen damit, dass wir diesmal mehr als 4000 Besucher zählen können, das wäre schon ein Top-Wert.“

82 Aussteller boten von Freitag bis Sonntag ihre Produkte an. Dabei konnten die Weinfreunde zwischen rund 1000 Weinen auswählen, ein geradezu überwältigendes Angebot. Wer seine Weinkenntnisse vertiefen und sich so gut gerüstet den Weinen der zahlreichen Anbieter widmen wollte, konnte das auf einem der Weinseminare tun, die von Beginn an ein fester Bestandteil der „Classics“ sind.

Info Vom „Schäufele“ bis zum Landschwein Obstbrände Neben dem umfassenden Angebot an Weinen bieten die Winzer auch Obstbrände aus eigener Produktion an. Auch kulinarisch wird die Weinmesse von landesüblichen Spezialitäten wie "Badische Schäufele", "Schwäbische Maultaschen" oder "Bäckle vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein" begleitet. Urlaub Zudem stellen sich verschiedene Urlaubsregionen aus Baden-Württemberg vor und werben um "Wein-Touristen".

„Bevor sich die Besucher auf den Rundgang durch die Kraftzentrale begeben, melden sich viele Weinfreunde erstmal zu einem der angebotenen Kurzseminare an“, freute sich Ulrich Breutner. Das Interesse an den schnell ausgebuchten Vorträgen ist verständlich. In lockerem Rahmen werden nicht nur theoretische Kenntnisse über Rebsorten, Weine und Anbaugebiete vermittelt, das Ganze wird mit Kostproben jeweils praktisch untermauert.

Paula und Rudolf Liebal ließen sich von Weinkönigin Julia Böcklen gerne die Vorzüge der „Rotweine aus Württemberg“ erläutern. Immerhin gab es zu acht Rotweinen – vom Trollinger über den Merlot bis hin zum Lemberger – interessante und kurzweilige Informationen und natürlich auch entsprechende Verkostungen.

Die Buchholzer sind mittlerweile Stammgäste der Weinmesse. Die im Eintrittspreis eingeschlossenen Seminare besuchen sie dabei gerne und haben festgestellt: „Man lernt, worauf man achten muss und sieht den Wein danach schon mit anderen Augen.“

Viele nutzen die Weinmesse zu einem gemütlichen Gemeinschafts-Ausflug. Dazu zählte auch die Meidericherin Doris Wikkert, die mit ihren Bekannten ein Päuschen an einem der Gastronomie-Tische machte und von dort aus den weiteren Rundgang plante. Die Vorlieben der befreundeten Weinliebhaber waren dabei durchaus unterschiedlich. Dabei standen schon Schwarzriesling, Trollinger, Lemberger und die „weiße Sorte“ Grauburgunder ganz oben auf der Beliebtheitsliste. Für Werner Burgschuld war vor allen Dingen wichtig, dass der Wein einen geringen Säuregehalt hat. Und lieblich sollte er sein, trockene Weine sind offensichtlich nicht die Sache des Ratingers.