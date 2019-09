Wenn alles klappt, kommt es zum Recall : 400 Jugendliche beim Speed-Dating

Blitz-Bewerbungsgespräche haben am Donnerstag viele Schülerinnen und Schüler aus Duisburg in den Steinhof nach Huckingen gelockt. In zehn Minuten galt es den künftigen Arbeitgeber von sich zu überzeugen.

Das ist das Ziel beim Azubi-Speed-Dating des Duisburger Schulmodells der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Gleichzeitig konnten Personalverantwortliche und Auszubildende von 20 Unternehmen aus Duisburg ihren jeweiligen Betrieb vorstellen und mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.

„Bist Du schnell genug? – In zehn Minuten zum Ausbildungsplatz“, so lautete das Motto in diesem Jahr. Rund 400 Schülerinnen und Schüler von 17 Schulen trafen auf 20 Ausbildungsbetriebe aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Beim Azubi-Speed-Dating können Unternehmen die potenziellen Fachkräfte von morgen kennenlernen. Jugendliche erhalten die Gelegenheit, mit Personalverantwortlichen zu sprechen. So können sie einen positiven ersten Eindruck hinterlassen und die Situation des Bewerbungsgespräches üben.

„Diese Blitz-Kontakte bieten Jugendlichen und Unternehmen gute Chancen, sehr schnell miteinander ins Gespräch und auch ins Geschäft zu kommen. Finden sich beide Parteien am Ende des Gespräches interessant, kommt es zum Recall, der Einladung zum eigentlichen Vorstellungsgespräch oder zum Einstellungstest“, erklärt IHK-Projektkoordinator Yassine Zerari. Bis zur Anstellung ist es also für einige noch ein langer Weg. Andere hatten dagegen schon eine Muster-Bewerbung mitgebracht und holten sich Tipps, wie man es noch besser machen kann.

Parallel zur Veranstaltung tagte im Steinhof auch der Beirat des Duisburger Schulmodells, ein Gremium bestehend aus Unternehmerpersönlichkeiten der regionalen Wirtschaft unter dem Vorsitz von IHK-Präsident Burkhard Landers. Das Projekt wurde 2010 ins Leben gerufen und unterstützt Schüler bei ihrem Übergang von der Schule ins Berufsleben. Ein Beirat mit Vertretern aus der regionalen Wirtschaft, an dessen Spitze Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und IHK-Präsident Burkhard Landers stehen, steht dem Projekt unterstützend zur Seite. Im Beirat vertreten sind neben der Stadt und der IHK auch Duisburger Unternehmen sowie die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Duisburg.

Das Schulmodell ist an Jugendliche gerichtet, die Interesse an einer Ausbildung haben, aber vielleicht noch Hilfe bei der Berufsorientierung oder aber auch Kontakte zu Ausbildungsbetrieben benötigen. Von den Stärken und Interessen der jungen Menschen ausgehend wird über die Koordinierungsstelle Duisburger Schulmodell die Berufsorientierung dann intensiviert und gezielt gefördert. Letztlich sollen dadurch mehr Schüler unmittelbar in Ausbildung gelangen.

