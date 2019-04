Radwanderung : Gen Westen – bis „Norddeutschland“

Duisburg Am 28. April startet die 37. Duisburger Radwanderung. Sie führt zu den linksrheinischen Nachbarn. Die Vortour macht Appetit auf 55 Radkilometer.

(ma) Am letzten Aprilsonntag heißt es anradeln für die Fahrradsaison 2019 – so es denn am sonnigen Osterwochenende nicht ohnehin schon geschehen ist Die Königstraße ist auch bei der 37. Duisburger Radwanderung wieder Ausgangspunkt für zwei reizvolle Touren über 55 und 25 Kilometer. Bei der Vortour mit den Routenplanern vom Stadtsportbund und dem ADFC wurde der Streckenverlauf festgelegt. Details wurden vorher nicht verraten.