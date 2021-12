Nach Kritik von Händlern : Duisburg führt 2G-Zugangsbändchen für Geschäfte ein

Geschäfte müssen den 2G-Status der Kunden direkt am Eingang prüfen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Weihnachts-Shopping – und bei jedem Geschäft den Impfnachweis erneut zeigen? Viele Kunden ärgert das, Händler klagen über Umsatzeinbußen. In Duisburg gibt es nun ein 2G-Zugangsbändchen, das einen Tag lang gilt.

In Duisburg soll es ab Samstag einen vereinfachte Zugang für Geimpfte und Genesene in Geschäften und auf dem Weihnachtsmarkt geben. Ein „2G-Zugangsbändchen“ mit täglich wechselnden Farben ermöglicht Besuchern für den jeweiligen Tag einen schnelleren Zugang. Das teilten Duisburg Business & Innovation GmbH, Duisburg Kontor und das Wirtschaftsdezernat am Freitag mit. Damit reagieren sie laut eigener Aussage auf den Wunsch der Duisburger Einzelhändler.