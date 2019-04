Little Mammut Ruhr in Duisburg : 2500 Wanderer beim Extremmarsch

Duisburg Rund 2500 Lauffreudige starteten bei der Extrem-Wanderung. Großes Lob gab es für die Auswahl der Strecken entlang der Industriekultur des Ruhrgebiets.

Start und Ziel ist der Landschaftspark, „weil das einfach einzigartige Industriekultur ist“, so Nedeva. Es gibt zwei Distanzen, entweder 30 oder 55 Kilometer lang. Sie führen erst am Mercator-Center in Meiderich vorbei und verlaufen dann unter anderem am Rhein-Herne-Kanal. Zu sehen gibt es auf dem Weg zum Beispiel die Aussichtsterrasse „Tetraeder“ in Bottrop oder die früheren Bergwerke Prosper-Haniel und Sterkrade.

Von dem genauen Streckenverlauf möchten sich Ute und Bruno Neus überraschen lassen: „Wir wollen auch mal gern durchs Zechengelände gehen“, sagt Ute Neus, die mit ihrem Mann das Extremwandern zum Hobby gemacht hat. Für die beiden hat das mehrere Gründe: „Natur, Fitness, Ausgleich, Selbstbestätigung, einfach so in sich gehen.“ Ihr Ziel ist es, durchgängig sechs Kilometer pro Stunde zu laufen. Damit sie währenddessen der innere Schweinehund nicht daran hindert, hängt dieser als Plüschtier-Version am Rucksack. „Little Mammut“ ist für Ute und Bruno Neus sozusagen nur Vorbereitung: Denn in der nächsten Woche steht schon ein 50 Kilometer-Marsch an. Auf diese Distanz arbeiten auch die „Burgstadtläufer“ aus dem Sauerland hin. Die achtköpfige Gruppe aus Altena, die sich im Badminton-Verein kennengelernt hat, will die 30 Kilometer-Strecke „locker flockig“ bestreiten“, erzählt Rike Hombergs. Im Juli ist dann die längere Distanz dran. Gezielt vorbereitet hat sich die Truppe nicht: „Dadurch, dass man im Sauerland wohnt, ist man eh immer draußen“, so Hombergs.