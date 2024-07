Diakoniewerk Duisburg 23 Azubis schließen erfolgreich ihre Ausbildung ab

Duisburg · Das Diakoniewerk bietet seit 1995 Ausbildungsplätze für am Arbeitsmarkt benachteiligte Jugendliche und Erwachsene an. Dieses Jahr konnten 23 Auszubildende nach ihrem erfolgreichen Abschluss in die Arbeitswelt entlassen werden.

24.07.2024 , 12:54 Uhr

Das sind die Absolventen aus dem Garten-und Landschaftsbau. Foto: Diakoniewerk Duisburg

Von Teresa Booms