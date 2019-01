Innenstadt, Schule, Hauptbahnhof: Was 2019 wichtig wird

2019 wird für die Stadt ein Jahr der Herausforderungen – ein Überblick.

Alte Stadtbibliothek Der Auszug der Stadtbibliothek aus der Immobilie an der Düsseldorfer Straße ist nun schon einige Zeit her. Seitdem rottet das „Geisterhaus“ in der Innenstadt vor sich hin. Nach mehrmaligen Verschiebungen sollte zumindest der Abriss des alten Gebäudes 2018 über die Bühne gehen. Passiert ist bislang nichts. Bleibt zu hoffen, dass Investor und Stadt in diesem Jahr eine Lösung für die Zukunft des Gebäudeensembles finden. Ursprünglich sollten auf der Immobilienmesse Expo Real in München im Herbst 2018 Pläne für das Areal vorstellt werden. Doch diese Vorstellung blieb aus.

Schullandschaft Was die seit langem bekannten Probleme in Duisburg Schullandschaft betrifft, ist das mit der Verantwortlichkeit so eine Sache. Die Duisburger Schulen mit dem dringend benötigten Personal auszustatten, ist in erster Linie Sache des Landes beziehungsweise der Bezirksregierung. Tatsache ist aber: Es muss etwas passieren. Wenn an einzelnen Schulen in Duisburg ganze Jahrgänge über Tage und Wochen wegen Lehrermangels nicht beschult werden können, müssen in Düsseldorf die Alarmglocken schrillen. Die Stadt selbst kann nur Rahmenbedingungen schaffen, um Duisburger als Arbeitsort für Lehrer attraktiver zu machen. und was das angeht, muss man die Stadtspitze in Schutz nehmen. vor allem was Wohnraumentwicklung angeht, tut die Verwaltung nachweislich einiges. Nun sind Landes- und Bezirksregierung am Zug.