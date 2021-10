20 Jahre „dosx!“-Festival : Keine heile Welt beim Seepferdchen

Duisburg Das „doxs!“-Festival feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Herausragende Dokumentarfilme für junge Menschen werden mit der „Großen Klappe“ ausgezeichnet.

In diesem Jahr feiert „doxs!“ sein 20-jähriges Bestehen. Gudrun Sommer, die dieses Festival 2002 initiiert hat und es seitdem leitet, hat viel dafür getan, dass das Dokumentarfilm-Genre auch im Bereich der Jugendarbeit ernst genommen wird. Im Laufe der Jahre wurden bei „doxs!“ etwa 500 Produktionen aus dem In- und Ausland in Duisburg vorgestellt. Und die in Duisburg gezeigten Produktionen werden in vielen anderen Städten im In- und Ausland gezeigt; während der Festival-Zeit speziell in Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen und Moers.