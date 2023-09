Einkaufszentrum feiert 15-Jähriges Chartstürmer Michael Schulte tritt im Forum Duisburg auf

Neben Überraschungen, die während der Geburtstagswoche im und am Center stattfinden sollen, ist am Wochenende 23. / 24. September ein Bühnenprogramm auf dem König-Heinrich Platz in Planung. Der Eintritt ist frei. Top Act ist am Samstagabend der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte mit Band. Schultes aktueller Hit „Waterfall“ hält sich bereits seit 15 Wochen erfolgreich in den deutschen Single Charts. Als Support dürfen sich die Besucher auf die Duisburger Band „The Atrium“ sowie „DJ musicrausch“ freuen.