Nazi-Auflauf und Gegen-Demos in Duisburg : Viel Arbeit für die Polizei am 1. Mai

Duisburg Mit Einsatzhundertschaften, Ermittlungsbeamten, Kräften des Verkehrsdienstes und Diensthundeführern bereitet sich die Polizei in Duisburg auf einen ganz besonderen Maifeiertag vor.

In diesem Jahr verschiebt sich der Fokus: Der traditionelle „Tag der Arbeit“ am 1. Mai wird in diesem Jahr zum „Tag der Demonstrationen“. Anlass ist ein Aufmarsch der Partei „Die Rechte“, die zum „Arbeiterkampftag“ in Duisburg aufgerufen hat. Wie viele der Rechtsextremen aus Dortmund und ganz NRW kommen werden, ist nicht sicher. Die Rede war zunächst von rund 200 angemeldeten Demonstranten, wie viele es aber tatsächlich werden, war auch am Montag noch völlig unklar: „Die Zahl schwankt tagesaktuell“, erklärte Polizeisprecher Daniel Dabrowski auf Anfrage unserer Zeitung. Die Anhänger der Rechtsextremen planen, sich gegen 14 Uhr an der S-Bahnhaltestelle „Im Schlenk“ zu treffen und dann über die Düsseldorfer Straße, Rheintörchenstraße und Wanheimer Straße in Richtung Bahnhof Hochfeld-Süd und Rheinpark zu marschieren.