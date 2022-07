Notversorgung in Düsseldorf : Zentraler Zahnärztlicher Notdienst am Wochenende geschlossen

Eine Frau mit Zahnschmerzen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Panther Media/Andriy Popov

Düsseldorf Wer am Samstag den Zentralen Zahnärztlichen Notdienst am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf in Anspruch nehmen wollte, musste unbehandelt wieder gehen. Mindestens an diesem Wochenende bleibt die Einrichtung geschlossen.

Der Grund: Alle Mitarbeiter sind an Corona erkrankt. Das teilte der ZZN unserer Redaktion mit. Einige Patienten standen demnach schon vor verschlossener Tür.

Auf dieser Homepage finden Sie für Notfälle geöffnete Zahnärzte und Zahnarzt-Notdienste in Düsseldorf.

(felt)