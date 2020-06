Kostenpflichtiger Inhalt: Zwischen Altstadt und Messe : So funktioniert Düsseldorfs kurzlebigster Radweg

Die Fahrspur zum Rhein (links im Bild) am Joseph-Beuys-Ufer wird vorübergehend in einen geschützten Radweg umgewandelt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Es wird ein Experiment in Düsseldorf – und eine befahrbare Wahlwerbung: Für den Sommer wird eine Auto-Fahrspur am Rhein zum Radweg umgewidmet, teilweise nur am Wochenende. Die CDU befürchtet Stau.