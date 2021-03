Menschen aus Düsseldorf : Die Kuckucksbrauerinnen

„Mit zu viel Hopfen lassen sich allenfalls Braufehler kaschieren“, weiß Carolin Heller und ist daher ganz vorsichtig bei der Dosierung. Foto: privat

Düsseldorf Weil die Brau-Anlagen in Düsseldorf zu groß sind, brauen Carolin Heller und Janine Winkler ihr Craft Beer in der Pfalz. Nachdem Citrus Hill im Lockdown in ihrer Heimatstadt so gut lief, gibt es jetzt zwei neue Sorten der Marke Beer Kong.

Der Lockdown hat den meisten ja arg zugesetzt, die vom Verkauf leben. Auch Carolin Heller und Janine Winkler sind von den Auswirkungen nicht verschont geblieben, haben die beiden jungen Frauen doch erst im Oktober vergangenen Jahres ihr eigenes Unternehmen gegründet und mit Beer Kong ein neues, selbst gebrautes Craft Beer auf den Markt gebracht. „Nach dem ersten Lockdown haben wir noch einen Rückzieher gemacht, dann schien alles halbwegs überstanden und wir sind gestartet“, erzählt Carolin Heller. Gute Kontakte in die Düsseldorfer Gastronomie, zum Kürzer, der Retematäng-Bar und dem Schaukelstühlchen waren geknüpft, dann fiel zum zweiten Mal die Klappe.

Was soll’s, dachten sich die beiden Frauen, Bier aus der Flasche lässt sich auch so verkaufen. Und so kam es dann auch, es gibt ja Getränkemärkte – und Büdchen. Wie das von Taki an der Sternstraße, „dort läuft Beer Kong wie geschnitten Brot“, berichtet Heller. Der Kiosk befindet sich einen Steinwurf entfernt von der gemeinsamen Wohnung, die gleichzeitig Geschäftszentrale und Braulabor ist. Denn in der Küche wird stets der erste Testsud angesetzt, dafür stehen Braukessel, Wasserkocher, Malzmühle, Gegenstromkühler und ein Gärbottich parat. Und auch, wenn das ein oder andere Mal die halbe Küche explodiert ist, nach viel Geduld und Ausprobieren konnten die ersten Biere in Serie gehen. Jetzt schon der Klassiker von Beer Kong: Citrus Hill, ein Pale Ale mit Citra aus dem amerikanischen Yakima Valley als zentraler Hopfen.

Carolin Heller und Janine Winkler kommen gerade aus der Pfalz zurück, denn dort zwischen lauter Weinbergen brauen sie ihr Craft Beer in der 500-Liter-Anlage von Mathias Krämer im schönen Sausenheim. „Die theoretisch hier in Düsseldorf zur Verfügung stehenden 2000-Liter-Anlagen pro Sud wären für uns einfach zu groß gewesen. In dieser Privat-Brauerei in der Pfalz finden wir für unsere bescheidenen Verhältnisse aber optimale Bedingungen vor“, sagt Heller. So wurden die Beer-Kong-Gründerinnen also zu Kuckucksbrauerinnen.

Janine Winkler (l.) und Carolin Heller haben im Oktober vergangenen Jahres Beer Kong gegründet. Foto: privat

Dennoch soll Beer Kong ein Düsseldorfer Bier bleiben. „Wir sind bodenständig und uns bewusst, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen“, sagt der weibliche Biersommelier. Vielleicht werde Beer Kong ja eines Tages „das“ Düsseldorfer Craft Beer schlechthin, „das wäre ein Ziel, dann könnten wir auch mal über eine eigene Anlage nachdenken. Prinzipiell haben wir aber großen Respekt vor dem Beruf des Brauers“.

Neben dem Citrus Hill lief in den ersten Monaten auch ein sehr hopfenbetontes India Pale Ale im ansonsten bescheidenen Sortiment ganz gut. Jetzt haben Heller und Winkler in der Pfalz zwei neue Sorten kreiert: Funky Brown, ein American Brown Ale, sowie Hopped On A Feeling, ein weiteres IPA. „Beer Kong soll überschaubar bleiben, mit drei oder vier Bieren in der Stammlinie. Die Frische unserer Biere ist uns ein Anliegen, daher geben wir eine Geschmacksgarantie von lediglich sechs Monaten, denn Craft Biere sind mikrobiologisch sehr empfindlich – und spätestens nach einem halben Jahr fängt das Kopfaroma an, sich abzubauen“, erklärt Heller. Produziert wird grundsätzlich nur so viel, wie verkauft werden kann, unnötige Transportwege sollen vermieden werden, „daher wird auch nur regional verkauft, auf einen Online-Handel verzichten wir ebenso“. Der Preis pro Flasche schwankt zwischen 2,50 und drei Euro, „das ist es wert, mehr soll es aber nicht kosten“, sagt Carolin Heller.

Inzwischen denken Heller und Winkler auch über das Thema Merchandising nach, haben T-Shirts ebenso wie ein bauchiges Beer-Kong-Glas kreiert. Die Brauerinnen haben sich natürlich abgesichert, dass weder der Name King Kong noch das entsprechende Bild auf dem Etikett geschützt sind. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen: „Klar mögen wir Alt, aber davon gibt es in Düsseldorf mehr als genug, das sollen andere machen“, betont Carolin Heller.