Kommen und Gehen : „Ehrliches Fleisch“ in Flingern

An der Hermannstraße 5 hat der etwas andere Metzger „Zwickel & Pille“ eröffnet.

Nachhaltiges Fleisch für moderate Preise – geht nicht? Geht schon. An der Hermannstraße 5 in Flingern kann man in dem Geschäft des gelernten Metzgers Markus „Zwickel“ Zweverink und des Unternehmers Marc „Pille“ Pilgrim qualitativ hochwertiges Fleisch aus der Region kaufen. Trotz der unterschiedlichen Arbeitsgebiete fühlen sich beide durch gemeinsame Interessen verbunden: Essen, Umwelt, Tierliebe. Weil er unzufrieden mit lokalen Metzgern und Supermärkten war, fing der aktive Berufsreiter Markus Zweverink an, für sich und seine Familie zu schlachten. Nach Verwertung eines Tieres hatte er jedoch zu viel Fleisch übrig und verteilte den Überschuss an seine Freunde. Einer dieser Abnehmer war Marc Pilgrim. Nach erstem Kontakt merkten beide, dass man die gleichen Vorlieben in Sachen Fleisch hat. So entstand die Idee, gemeinsame Sache zu machen.