Lime ist erster Konkurrent für Tier : Zweiter E-Scooter-Anbieter gestartet

Das US-Unternehmen Lime hat seine Roller aufgestellt. Der nächste Konkurrent folgt.

Jetzt kommt der Wettstreit der E-Scooter-Dienste in Gang – und hunderte weitere Elektro-Tretroller sind auf Straßen und Bürgersteigen in der Innenstadt zu finden. Das US-Unternehmen Lime hat seinen Dienst in Düsseldorf gestartet. Die grün-weißen Roller waren am Donnerstag an vielen Stellen in der Innenstadt zu finden. Lime, nach eigenen Angaben der Marktführer in Deutschland, ist bereits seit rund einem Monat in Berlin vertreten und startete zeitgleich mit Düsseldorf auch in Stuttgart und Bonn. Weitere deutsche Städte sollen bald folgen.