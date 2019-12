Carolina aus Düsseldorf hat noch viel vor : Abi auf Umwegen

Bis zum Abi hat Carolina viele Rückschläge einstecken müssen. Aber aufgeben ist keine Option für sie. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vor zehn Jahren ist Carolina vor den Fäusten der Mutter und der Lieblosigkeit des Adoptivvaters in ein Kinderheim geflüchtet. Die Schulkarriere des hochintelligenten Teenagers Carolina war damit zu Ende. Nun ist sie kurz davor, ihr Abitur zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefani Geilhausen

Was nach dem Abi kommt, weiß sie noch nicht ganz genau. Jura vielleicht oder Wirtschaft, auf jeden Fall ein akademischer Grad. „Ich will was Großes“, sagt Carolina entschlossen. „Ich habe eine große Stimme, und die kann ich einsetzen, um etwas zu bewegen.“

Die starke Stimme ist ihr nicht gerade in die Wiege gelegt worden. Vor zehn Jahren ist sie vor den Fäusten der Mutter und der Lieblosigkeit des Adoptivvaters in ein Kinderheim geflüchtet. Die Schulkarriere des hochintelligenten Teenagers war damit zu Ende. „Wenn man im Heim ist, wird selbst der qualifizierte Hauptschulabschluss zum Problem. Da kümmert sich niemand darum, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, da wäre viel mehr Betreuung nötig“, sagt Carolina. Zumal für ein traumatisiertes Mädchen in der Pubertät, das viele Therapieangebote hatte, aber für die Schule kein Interesse mehr. Sie flog von der Realschule, kam auf eine Hauptschule, in der sie von den Mitschülern gemobbt wurde.

Eine Ärztin schrieb sie immer wieder krank, Carolina blieb allein in ihrem Zimmer. Sie hat einen IQ von 126 und beendete mit 16 die Hauptschule mit einem Schnitt von 4,9. Ein Jahr später musste sie das Kinderheim verlassen. Wie aus einem Lehrbuch über häusliche Gewalt verliebte sich das geprügelte Kind von einst in einen Mann, der sich als Gewalttäter entpuppte. Carolina landete nach einem Suizidversuch in der Psychiatrie. Wieder draußen war sie 19 Jahre alt und hatte übers Internet Kontakt zu ihrer Halbschwester in Südamerika aufgenommen. Sie reiste nach Brasilien, suchte bei der Familie ihres leiblichen Vaters Liebe und Geborgenheit. Doch nach drei Monaten schickte er sie zurück nach Deutschland. Sie kommt bei Freunden in Krefeld unter. Und begegnet zum ersten Mal einem Menschen, der es wirklich gut mit ihr meint. Er vermietet ihr eine Wohnung, schenkt ihr eine Luftmatratze („Ich besaß ja nichts, hatte nicht einmal ein Bett.“), Geschirr und Besteck, und sie darf sich aus seiner Kühltruhe bedienen. Der Vermieter hat selbst eine gebrochene Biografie. Vielleicht deshalb gibt er ihr selbstlos die Chance, bei sich selbst anzukommen.

Sie arbeitet als Kellnerin, wird von Arbeitgebern und Gästen geschätzt. In dem Düsseldorfer Restaurant kommt sie mit einer Frau ins Gespräch, die ihr von der Möglichkeit eines externen Schulabschlusses erzählt. Carolina meldet sich zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10 an. Ohne große Vorbereitung schafft sie mühelos einen Einserschnitt. „Das war natürlich eine tolle Motivation.“ Nicht nur der Erfolg verleiht ihr neue Flügel. Sie ist endlich auch glücklich verliebt in einen älteren Mann, der sie unterstützt. Und sie hat den Führerschein gemacht, zusammengespart vom Trinkgeld. Sie meldet sich in Düsseldorf zur Abendrealschule an. Ihr Arbeitgeber passt den Dienstplan im Restaurant ihrem Stundenplan an. Im Gegenzug arbeitet sie an jedem Wochenende.

Die Abendrealschule soll zwei Jahre dauern. Carolina sucht die Schulleiterin auf, besteht darauf, direkt ins zweite Jahr zu kommen. Zwölf Monate später hat sie den Realschulabschluss mit Qualifikation in der Tasche. Ihr Adoptivvater schenkt ihr ein Auto, macht zur Bedingung, dass sie eine Ausbildung beginnt. Carolina fügt sich. Doch in der Firma, in der sie zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet werden soll, muss sie vor allem Blumengießen. Und ohne das Kellnern an den Wochenenden reicht auch das Azubigehalt nicht. Zumal sie sich gerade von ihrem Freund getrennt hat, wieder in ihrer Krefelder Wohnung wohnt. Sie bricht die Ausbildung ab, zieht nach Duisburg und meldet sich dort zur Abendschule an.

„Finanziell ist es hart, hier gibt es viel weniger Kellner-Jobs“, sagt Carolina. Dass sie das Auto behalten durfte, war die letzte Unterstützung, die sie von ihrer Familie bekam. „Inzwischen habe ich damit abgeschlossen“, sagt sie ohne Bitterkeit. „Ich will mich nicht mehr gängeln und erpressen lassen.“ Auch nicht im Job-Center. „Da wird man bisweilen so herablassend behandelt, dass es wirklich provozierend ist.“ Als ihr das passiert, verlangt Carolina nach dem Abteilungsleiter, beschwert sich, setzt sich durch. Mit eben dieser großen Stimme, die sie auch für andere einsetzen möchte.

Carolina ist 24 Jahre alt. Sie hat die schlimmsten, aber auch die besten Menschen kennengelernt, die sie förderten und unterstützten, obwohl sie nicht dazu verpflichtet waren. Heute blickt sie nur selten zurück. Sie will sich vor allem für sich selbst beweisen.